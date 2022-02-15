Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, 'Vatan Kalbinin Attığı Yer Çanakkale Ödüllü Bilgi Sınavı' Düzenliyor

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, Çanakkale Zaferinin 107. yıldönümünde “Vatan Kalbinin Attığı Yer Çanakkale Ödüllü Bilgi Sınavı” düzenliyor.

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nden verilen bilgiye göre, “tarihe kazınan zaferi anmak ve genç nesillere vatan sevgisi, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk milletinin her engeli aşabileceğini anlatmak” amacıyla düzenlenecek sınav, 26 Mart Cumartesi günü saat 10.30’da Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsünde gerçekleştirilecek.

Bilgi sınavına, 11-14 yaş aralığındaki öğrenciler katılabilecek.

Başvuru formunu dolduran adaylar Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nden kitaplarını ücretsiz olarak teslim alabilecek.

Sınavda katılımcılara, “Vatan Kalbinin Attığı Yer Çanakkale” adlı kitap serisine ait 10 hikâye kitabından sorular sorulacak.

50 soruluk çoktan seçmeli sınavda başarılı öğrencilerden; birinciye 1500 TL, ikinciye 1000 TL ve üçüncüye 750 TL para ödülü verilecek; ayrıca sıralamaya giren 4 öğrenciye de 250’şer TL mansiyon para ödülü takdim edilecek.

Sınavda başarılı olan ve ödül almaya hak kazanan adaylar 29 Mart Salı günü Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nün sosyal medya hesaplarından açıklanacak.

Öğrencilere ödülleri 31 Mart Perşembe günü Lefkoşa YEE’de düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, sosyal medya hesaplarından sınav hakkında detaylı bilgi alınabilecek ve sınav başvurusu yapılabilecek.

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15/02/2022 13:08