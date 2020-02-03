Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde “Ney ve Tanbur Dinletisi” sunulacak.

Verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu Sanat Yönetmeni Doç. Dr. Murat Sâlim Tokaç bu akşam saat 18.30’da enstitünün konferans salonunda sanatseverlerle bir araya gelecek.

03/02/2020 10:40