Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde Ney ve Tanbur Dinletisi
Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde “Ney ve Tanbur Dinletisi” sunulacak.
03/02/2020
HK
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Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde “Ney ve Tanbur Dinletisi” sunulacak.
Verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu Sanat Yönetmeni Doç. Dr. Murat Sâlim Tokaç bu akşam saat 18.30’da enstitünün konferans salonunda sanatseverlerle bir araya gelecek.