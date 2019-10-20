Lefkoşa’da 10 ve 21 km yarı maraton koşusuna start verildi

“Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu”nda 21 ve 10 km yarı maraton koşusuna Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı tarafından start verildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Basın Birimi’nden verilen bilgiye göre, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlediği “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor” maratonunda 21 km için 07:30’da, 10 km için ise 07:45 start verildi.

4 km Halk Koşusu ise saat 10:30 başlayacak.

20/10/2019 09:54