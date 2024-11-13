Lefkoşa’da 110 Bin Dolarlık Vurgun!

(Kamalı Haber)- Lefkoşa'da meydana gelen "Sahtekârlıkla para temini" suçundan tutuklanan Fatih İkincisoy dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Hüseyin Bekiroğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 06.06.2022 tarihinde Lefkoşa Adli Şube'ye gelen T.T.’nin vermiş olduğu ifadesinde; 2021 Nisan ayı içerisinde Michael Cheng isimli şahıs ile Facebook üzerinden tanışıp sohbet etmeye başladıklarını, Michael'in Lefkoşa'ya gelip bir futbol sahasının inşaatına başlayacağını söylediğini, Mayıs ayı içerisinde Lefkoşa'ya geldiğini söyleyip Whatsapp üzerinden bir takım, resimler gönderdiğini akabinde karantina işlemleri için 3.000 Dolar paraya ihtiyacı olduğunu fakat banka hesabında sorun olduğu için parayı aktaramadığını söyleyerek kendisinden borç olarak vermesini istediğini söylediğini aktardı.

Polis, şikayetçinin kendisinin de 3 bin doları A.K.’ye ait hesaba gönderdiğini, Haziran ayı içerisinde stadyumun yapımında kullanılacak materyaller için ise Fatih İkincisoy'a ait hesaba 4 ayrı seferde toplam 110 bin dolar parayı borç olarak gönderdiğini, tüm bu transfer işlemlerini Tayland'da bulunan banka üzerinden yaptığını, Transfer işlemlerinden sonra Michael’in kendisi ile iletişim kurmamaya başladığını, 2021 yılı Kasım ayında Kıbrıs'a geldiğinde Michael'in bahsettiği stadyumun gerçekte var olmadığını öğrendiğini, kendisini kandırarak parasını temin edenler aleyhinde şikayetçi olduğunu açıkladı.

Polis, Haziran 2022 tarihinde Fatih İkincisoy ve A.K.’nin hesaplarının bulunduğu bankalara yazılar yazıldığını söyledi. Polis, paranın A.K. ve Fatih İkincisoy’un hesabına geldiği ve 2021 senesinde farklı farklı aylarda söz konusu paranın çekildiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlıların parayı aldıklarını ve Michael'e iade ettiklerini söylediklerini ancak ismi dışında herhangi bir bilgi vermediklerini açıkladı.

Polis, 30.11.2023 tarihinde meseleyle bağlantısı olan A.K.’nin teminata bağlandığını belirtti. Polis,Fatih İkincisoy’un 13 kasım 2024 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 2 kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına ve haftada bir gün ispat-vücut yapmasına emir verdi.