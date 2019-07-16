Lefkoşa’da 16 iş yerine ihbar, 1 dönercinin faaliyeti durduruldu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi tarafından yapılan denetimlerde 16 işyerine eksikliklerden dolayı ihbar verildi.

LTB’den verilen bilgiye göre, 8-12 Temmuz tarihleri arasında 100 işyerinde denetleme yapıldı; Sismar Market isimli işyerinden 11 adet ürün yanlış muhafaza edildiğinden dolayı müsadere edildi, Raso Döner isimli işyerinin sağlık karnesiz personel çalıştırması ve işyeri izni olmamasından dolayı faaliyeti durduruldu.