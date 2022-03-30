Lefkoşa’da 2 kişinin ara bölgeden geçip hırsızlık yaptığı iddia edildi

22 ve 23 yaşlarındaki iki Türk vatandaşının, KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçiş yaparak Surlariçi’ndeki (Güney Kıbrıs) bazı mağazalardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla Rum polisi tarafından tutuklandığı bildirildi.

Fileleftheros, “Türkler Lefkoşa’nın Merkezindeki Mağazaları Soydu… Bata Bölgesindeki Delikten Girip Çıkıyorlardı” başlığıyla aktardığı haberinde, Rum polisinin bir hafta izledikten sonra “neredeyse suçüstü yakaladığı” kişilerin Türk vatandaşı olduğunu yazdı.

Ara bölgedeki bir noktadan Lefkoşa’nın Rum kesimine geçerek buradaki süpermarket ve büfeleri soymakla itham edilen iki kişinin dün Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığı ve haklarında getirilen, Lefkoşa Surlariçi’ndeki (Rum kesimi) çeşitli binaları açmak ve hırsızlıkla ilgili 11 suçlamayı kabul ettiği kaydedildi.

Haberde, isimleri saklı tutulan iki kişinin dinlenmesi ve haklarındaki cezanın belirlenmesi için belirlenen duruşma gününün 15 Nisan olduğu bilgisi verildi.

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30/03/2022 11:46