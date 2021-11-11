Lefkoşa'da 2 saatlik elektrik kesintisi

Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 2 saatlik elektrik kesintisi olacak.

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11/11/2021

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Lefkoşa'da 2 saatlik elektrik kesintisi

Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 2 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Şht Mustafa Ruso Caddesi civarı, Devlet Laboratuvarı, Öztek Sitesi, Soyak Evleri, Vakıflar İş Merkezi ve civarına elektrik verilemeyecek.

11/11/2021 08:28
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TAGS: elektrik kesintisi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, haber, kıbrıs
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