Lefkoşa’da 24 gram hint keneviri ele geçirildi

Uyuşturucu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Russel Tinashe Mudavanhu mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, zanlının Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Alma ve Tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 27.12.2021 tarihinde Lefkoşa’da, PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu zanlının ikametgâhında yapılan aramada; yaklaşık 24 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının konu maddeleri aranan 1 şahıstan aldığını itiraf ettiğini anlattı. Polis, aranan 1 kişi olduğunu ve tahkikatın devam ettiğini belirtip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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28/12/2021 13:11