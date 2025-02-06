Lefkoşa'da 35 ve 42 yaşlarında iki ani ölüm...

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06/02/2025

Lefkoşa'da 35 ve 42 yaşlarında iki ani ölüm...

Lefkoşa’da bugün 35 ve 42 yaşlarındaki  iki kişi evlerinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polis açıklamasına göre Hasan Tatlıyay (E-42) saat 09.00 sıralarında, evinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde  yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tatlıyay’ın ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak.

Eser Kalaycılar (E-35) ise saat 9.45 sıralarında evinde aniden rahatsızlanarak  yaşamını yitirdi.

Kalaycıların, “akut  bronkopnömoni” sonucu vefat ettiği belirtildi.

Olaylarla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

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TAGS: Lefkoşa’da 35 ve 42 yaşlarında iki ani ölüm...
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