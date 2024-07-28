Lefkoşa’da 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Kıb-Tek, 10.00 ile 14.00 saatleri arasında Lefkoşa Sanayi Bölgesi'ne elektrik verilemeyeceğini duyurdu

ads ads ads ads
28/07/2024

ads
Lefkoşa’da 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), trafoda yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00 ile 14.00 saatleri arasında Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde bazı sokaklara elektrik verilemeyeceğini bildirdi.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre 4 saatlik kesintiden Yolcu Ltd. ve civarı, 6'ncı, 7'nci, 8'inci, 24'üncü, 25'inci, 26'ncı sokaklar ile 2'nci Cadde, Sanayi Caddesi ve İtfaiye bölgesi etkilenecek.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.

 

28/07/2024 10:17
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: lefkoşa, elektrik kesintisi,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.