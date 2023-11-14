Lefkoşa’da 40’ıncı yıl Cumhuriyet Korteji düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa’da “40’ıncı yıl Cumhuriyet Korteji” yapıldı.

Cumhuriyet Korteji, Milli Eğitim Bakanlığı organizasyonunda, Lefkoşa bölge okullarından ve üniversitelerden öğrencilerin katılımıyla başladı.

100’er metrelik KKTC ve TC bayrakları ile Kıbrıs Türk Halkının Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın fotoğraflarını taşıyan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı önünden başlayarak Girne Kapısı’na yürüdü.

Girne Kapısı’nda Cumhurbaşkanlığı’nın organizasyonunda bir araya gelen halkla birleşen öğrenciler mahkemeler güzergahını izleyerek Cumhurbaşkanlığı’na ulaştı.

Mehteran Birliği, Güvenlik Kuvvetleri bando takımı ve askeri birliklerin eşlik ettiği kortejde, Başbakan Ünal Üstel ve eşi Zerrin Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, diğer bazı bakan ve milletvekilleri ile bürokratlar hazır bulundu.

KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıldönümü kutlamaları için ülkede bulunan Türkiye ve Azerbaycan siyasi parti temsilcileri de kortej yürüyüşüne katıldı.

Yürüyüş sırasında Girne Kapısı’nda mehter gösterisi yapıldı, Mahkemeler önünde folklor gösterileri sunuldu. Yürüyüş güzergahı boyunca da bazı spor federasyonları performans sergiledi.

- Cumhurbaşkanlığı

Kortejle Cumhurbaşkanlığı’na gelen öğrencileri ve halkı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar karşıladı.

Kutlama programı kapsamında, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’ndan Mustafa Uçar, “Bugün”, Atatürk Meslek Lisesi’nden Sümeyya Yaşar “Ulusal Marş”, Esin Leman Lisesi’nden Burak Kozkıran “Özgürlük Türküsü” adlı şiirleri okudu.

- Tatar: “Arzumuz, çocuklarımızı, gençlerimizi barış, huzur ve güvenlik içerisinde geleceğe emin adımlarla taşımak”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasında, olumsuz hava koşullarında Cumhurbaşkanlığına yürüyen herkese teşekkürlerini ileterek, şimdiden bayramlarını kutladı.

Kıbrıs Türk halkının, bağımsızlığının, özgürlüğünün ve varoluşunun teminatı ve simgesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni egemenlik temelinde yaşatmak için Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle büyük bir mücadele içerisinde olduklarını ifade eden Tatar, arzularının barış, huzur ve güvenlik içerisinde çocukları ve gençleri geleceğe emin adımlara taşımak olduğunu vurguladı.

Filistin’de yaşananlara bakıldığında, dünyanın ne kadar acımasız olabileceğinin görüldüğünü kaydeden ve Kıbrıs Türk halkının da yıllar önce bu adada katliamlar ve soykırımlar yaşadığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, ancak Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği aydınlık yolda, mukavemetçi ruhu ile Kıbrıs Türk halkının bunlara direndiğini ve destan yazdığını belirtti.

- “Bizlerin temennisi bu Cumhuriyet’in ilelebet yaşamasıdır”

Tatar, 40 yıl önce kurulan KKTC ile Kıbrıs’taki Türk varlığının daha da kökleştiğini söyleyerek, “Bizlerin temennisi bu Cumhuriyet’i ilelebet yaşatmaktır. Cumhuriyet’i, Kıbrıs Türk halkının varlığı ile bu coğrafyada, Doğu Akdeniz’de, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içerisinde Mavi Vatan’da ve göklerde hava sahasında, her türlü ulusal çıkar ve milli menfaatler doğrultusunda, daha da güçlendirmektir” dedi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın “bu eserin yaşatılması, bu eserin güçlendirilmesi, milli geleceğimiz bakımından, fevkalade önemli ve kıymetlidir” sözlerine atıfta bulunan Tatar, çocukların ve gençlerin bu emaneti gelecekte daha da yükseklere çıkartması temennisinde bulunarak, “Gençlerimize, çocuklarımıza, yeni nesillere güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs’a da, her zaman barış için, huzur için, bir anlaşma için egemenlik temelinde bütün bu meseleleri görüşebilecekleri çağrısında bulunan Tatar, “Bütün Türk Dünyası’na, Anavatan Türkiye’ye selam olsun” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmasının ardından, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği’nin Cumhurbaşkanı’nı selamlaması ve halk dansları gösterisi ile Cumhuriyet Korteji sona erdi.