Lefkoşa’da 97 iş yeri denetlendi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi tarafından 26 Eylül-7 Ekim arasında 97 iş yerinde denetim yapıldı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, denetimlerde 2 iş yerine eksikliklerinden dolayı yazılı ihbar verilirken, 2 iş yerine gayrı sıhhi ortam ve sağlık karnesiz personel çalıştırmalarından dolayı para cezası kesildi. 2 iş yeri ise gayrı sıhhi ortamdan dolayı faaliyetten men edildi.

Bunun yanında, 2 imha işlemi gerçekleştirildi, Bir iş yerinde uygun koşullarda muhafaza edilmeyen 2 birim ürün müsadere edildi.

- 11 okuldan su numunesi alındı

Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi, 11 devlet okulundan da su numunesi alarak mikrobiyolojik açıdan analizlerinin yapılması için laboratuvara gönderdi. Şubeden yapılan açıklamada numunelerin neticeleri, belli olduktan sonra kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Halk ve Çevre Şubesi tarafından denetlenen yerler şu şekilde:

“5 spor salonu, 23 anaokul – ortaokul – ilkokul (devlet okulu), 11 kafeterya, 17 market, 2 eğitim merkezi, 4 kuaför/güzellik/berber salonu, 1 oto galeri, 1 şekerleme imalathanesi, 3 fırın, 2 spor kulübü, 3 pastane, 4 döner salonu, 14 restoran, 3 meyhane, 1 kahve imalatı, 1 hotel, 1 büfe, 1 su üretim yeri”

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10/10/2022 13:27