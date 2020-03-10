Lefkoşa’da açık pazar bu pazar kurulmayacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Covid-19 virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla tedbirler uygulamaya başladı.

LTB’den yapılan yazılı açıklamada, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, eski Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı ve Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz’ün de katıldığı değerlendirme toplantısının ardından, Belediye yetilileri alınacak tedbirler üzerine karar aldı.

“İŞLEMLERİ OLABİLDİĞİNCE ONLINE YAPIN”

Açıklamada yurttaşların belediye işlemlerini ve işyeri faaliyetlerini olabildiğince online olarak yapmaları çağrısında bulunuldu.

Belediye tarafından uygulanacak tedbirler şöyle:

GÜNDE 4 KEZ DEZENFEKTAN

“Ana caddelerden Şht. Kemal Ünal Caddesi, Mehmet Akif Caddesi, Osmanpaşa Caddesi, Girne Kapısı-Sarayönü-Mahkemeler güzergahı, Lokmacı, Arasta, Bandabuliya, LTB Mezarlığı ve gerekli görülen diğer alanlar belirlenen program dahilinde dezenfektan ile günde 4 kez ilaçlanacak.

Belediyeye ait 74 durak ilaçlama programında olacak. Üniversitelere ait olanlar da dahil tüm toplu taşıma araçlarında el dezenfektanı bulundurulması zorunlu hale getirilecek.

Belediyeye ait kamu binaları ve El Ele Kreşi rutin bir programı kapsamında ilaçlanacak.

El Ele Kreşi’nde Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasına uyumlu olarak geçici olarak eğitime kapatılacak.

Cuma gününe 10 bin adet koruyucu maske alınacak. Gerekirse bu sayı arttırılacak.

Belediye sınırları içerisindeki 37 okul ilaçlanacak.

LTB’ye ait 27 parktaki tüm oyun grupları kullanıma kapatıldı. Restoranlar ve marketlerdeki oyun alanları da kapatılacak.

ETKİNLİKLER İPTAL

2 bin 500 kişinin katılacağı yaşlılar bahar gezileri de dahil, Nisan sonuna kadar belediyenin yapacağı tüm sosyal etkinlikler ve eğitim çalışmaları (konser, tiyatro gösterimi, kurslar, eğitim çalışmaları, spor aktiviteleri) ikinci bir duyuruya kadar iptal edilecek.

Pazar günleri Terminal Alanı’nda yer alan Açık Pazar bu hafta kurulmayacak.”

10/03/2020 20:16