Lefkoşa'da akıl almaz olay! Yaşlı kadına tecavüze kalkıştı

Lefkoşa'da yaşlı bir kadına tecavüz etmeye çalışan Chidera Emmanuel Emmanuel isimli zanlı tutuklandı. Mahkemeye çıkartılan zanlı üç gün poliste tutuklu kalacak.

(Kamalı Haber)

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı. Polis, zanlı Chidera Emmanuel Emmanuel’in 16.06.2022 tarihinde saat 11. 30 raddelerinde Köşklüçiftlikte 71 yaşındaki F. Ö. isimli kadının evine girerek yaşlı kadına tecavüz etmeye çalıştığını söyledi.

Polis zanlının giriş kapısını içeriden kilitleyip üzerindeki kıyafetlerini çıkarttıktan sonra sonra İngilizce olarak F.Ö.'ye hitaben "Are you ready" (hazır mısın?) dediğini ve F.Ö'yü boğazından sıkarak adı edileni sırt üstü yatırdıktan sonra üzerine çıkıp cinsel tecavüzde bulunmak istediği bir sırada F. Ö.’nün kendi çabası ile yerden kalkmayı başardığını kendini ikametgahın dışına atarak yardım istediğini anlattı.

Polis, zanlının kaçtığını ama yapılan yapılan geniş çaplı araştırma neticesinde olay yerinin bir arka sokağında saklanmış olduğu ikametgahta tespit edildiğini ve makul güç kullanılarak tutuklandığını belirtti.

Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Bu habere tepkiniz:



17/06/2022 13:52