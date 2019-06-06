Lefkoşa'da alkollü sürücü dehşet saçtı

Lefkoşa'da alkollü olduğu iddia edilen araç sürücüsü, yol kenarında park halinde bulunan araçlara, elektrik direğine ve ağaçlara çarptı.

Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde yönetimindeki araçla dikkatsizce seyir halinde bulunan ve alkollü olduğu iddia edilen araç sürücüsü, yol kenarında park halinde bulunan araçlara, elektrik direğine ve ağaçlara çarparak durabildi.

Açık Öğretim Fakültesi yakınlarında meydana gelen kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, kazanın meydana geldiği bölge adeta savaş alanına döndü.

Kaynak: kibrishaberci.com