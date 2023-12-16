Lefkoşa’da alkollü sürücü kazaya neden oldu

ads ads ads ads
16/12/2023

ads
Lefkoşa’da alkollü sürücü kazaya neden oldu


 Lefkoşa’da Bedreddin Demirel Ccaddesi üzerinde bugün saat 2.00 sıralarında alkollü sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kazaya neden oldu. Kazada yaralanan olmadı.

Polisten yapılan açıklamada, 43 yaşındaki Sercan Özdoğan’ın, yönetimindeki VL 721 plakalı salon araçla Abdi İpekçi Caddesine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundaki kaldırım taşlarına çarpıp durdu.

Sürücünün 96 miligram alkollü içki tesiri altında olduğunun tespit edildiği kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

16/12/2023 12:34
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.