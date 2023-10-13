Lefkoşa’da alkollü sürücü kazaya neden oldu

Lefkoşa’da dün saat 20.00 sıralarında, 138 promil alkollü Münür Akgör (E-41) yönetimindeki KJ 735 plakalı aracıyla Dima Market önlerinde dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sağa dönmek için yavaşlayan Serkan Peler (E-49) yönetimindeki UD 826 plakalı salon araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan UD 826 plakalı araç sürücüsü Serkan Peler, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

-Girne’de alkollü sürücü park halindeki araca çarptı

Öte yandan gece 00.30 sıralarında Girne’de 209 promil alkollü Tatiana Filiipova (K-30), yönetimindeki PE 223 plakalı aracıyla dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda park halinde bulunan VG 569 plakalı salon araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, PE 223 plakalı araç sürücüsü Tatiana Filiipova tutuklandı.