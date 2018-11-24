Lefkoşa'da ambar yangını!

Lefkoşa'da Adem Kader Ltd'e ait ambar içerisinde bugün henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı



Polis’ten yapılan açıklamaya göre, saat 14.00 sıralarında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Yangın sonucunda ambar içerisinde bulunan yaklaşık 500 adet havlu, eski ve kullanılmayan eşyalar ile birtakım ahşap eşya yanarak zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.