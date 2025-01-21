Lefkoşa'da ani ölüm!

Lefkoşa’da dün gece 22.00 sıralarında Sultan Cebe (K-63) kaldığı evde aniden rahatsızlandıktan sonra, ambulansla kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis açıklamasında, Cebe’nin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda tespit edileceği belirtildi.

-Özşen’in ölüm sebebi Akciğer enfeksiyonu...

Öte yandan, Lefkoşa’da kaldığı evde önceki gün ölü bulunan Hasan Özşen’in (E-83) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Akciğer Enfeksiyonu, Solunum ve Dolaşım Yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.