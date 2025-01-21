Lefkoşa’da ani ölüm: 63 yaşındaki Cebe yaşamını yitirdi

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21/01/2025

Lefkoşa’da ani ölüm: 63 yaşındaki Cebe yaşamını yitirdi

Lefkoşa’da sakin 63 yaşındaki Sultan Cebe, dün saat 22.00 sıralarında kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Cebe’nin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

Öte yandan, Pazar günü ani bir şekilde hayatını kaybeden 83 yaşındaki Hasan Özşen’in ölüm sebebi belirlendi. Özşen’in otopsisinde ölüm sebebinin “Akciğer Enfeksiyonu, Solunum ve Dolaşım Yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

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TAGS: lefkoşa, ani ölüm
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