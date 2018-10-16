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Lefkoşa'da apartman boşluğuna düşen adam yaralandı

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16/10/2018

Lefkoşa'da apartman boşluğuna düşen adam yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, dün, saat 20:00 sıralarında, Lefkoşa’da bir apartmanın üçüncü katında kalmakta olan Collins Boadi DANQUAH (E-33), arkadaşlarının kapıyı çalmasını duymaması nedeniyle ikametgahına apartman boşluğuna açılan penceresinden girmeye çalışınca dengesini kaybederek apartman boşluğuna düşerek yaralandı. 

Danquah, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alındı

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TAGS: haber, kıbrıs
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