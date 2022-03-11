Lefkoşa’da Arabahmet Camii’sinde bomba paniği

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11/03/2022

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Lefkoşa’da Arabahmet Camii’sinde bomba paniği

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 14:00 sıralarında, Lefkoşa’da Arabahmet Camii’sinin avlusu içerisinde, bir şüpheli sırt çantası bulunduğu polise bildirildi.

Alınan bilgi üzerine, polis ekipleri tarafından olay yerine gidilerek gerekli güvenlik tedbirleri alındı.

Akabinde, bomba imha ekipleri tarafından şüpheli sırt çantasına müdahale edilmiştir. Söz konusu çanta içerisinde muhtelif kıyafetlerin olduğu saptandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

11/03/2022 16:46
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TAGS: Lefkoşa, bomba paniği, kktc
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