Lefkoşa'da araç yangını!

Lefkoşa'da park halinde bulunan araç henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 30.03.2023 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Lefkoşa’da Ali Ruhi Sokak üzerinde, park halinde bulunan GY 873 plakalı çift kabin van araçta, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangın bölge sakinleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu söz konusu aracın iç kısmı ve elektrik aksamları tamamen yanarak zarar görürken, oluşan ısıdan dolayı tüm camları kırıldı. Soruşturma devam etmektedir.

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31/03/2023 12:07