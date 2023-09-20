Lefkoşa'da araç yangını!

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20/09/2023

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Lefkoşa'da araç yangını!

Bugün saat 17:30 sıralarında Ortaköy'de bir araç yangını meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Bayram Gümüş Sokak üzerinde seyir halinde bulunan  EV 522 plakalı araçta muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldiği belirtildi

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu  aracın motor bölümü ve kaput tamamen, ön sağ ve sol çamurluklar, iç tavan ve ön göğüs kısmen yanarak zarar meydana geldi.

Polisin soruşturması sürüyor

20/09/2023 19:14
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TAGS: Lefkoşa’da araç yangını!
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