Lefkoşa’da araç yoldan çıkıp devrildi.. Yaralanan olmadı
16/10/2022
Lefkoşa'da Kasım Bulancak (E-50), yönetimindeki RV 769 plakalı çift kabin araçla seyrettiği sırada yoldan çıkıp devrildi. Kazada yaralanan olmadı.
Polisin açıklamasına göre, Bulancak saat 10.00 sıralarında Osman Örek Caddesi üzerinde çift kabin araçla doğu istikametinde seyrettiği sırada sola meyilli virajda dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip, yolun solundan çıktı ve devrildi.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.