Lefkoşa’da asayiş ve trafik denetimi: 3 sürücü tutuklandı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nün sorumluluk sahası içerisinde dün gece asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

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18/12/2022

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Lefkoşa’da asayiş ve trafik denetimi: 3 sürücü tutuklandı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nün sorumluluk sahası içerisinde dün gece asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

Polisin açıklamasına göre, denetimler kapsamında, bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 24 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde 3 bin 65 aracı kontrol eden polis, 35 sürücünün aracını trafikten men ederken, 3 sürücüyü tutukladı.

7 sürücüye alkollü içki tesiri altında, 4 sürücüye ise sürüş ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza kesn polis toplam 618 araç sürücüyü çeşitli suçlardan rapor ederek, aleyhlerinde yasal işlem başlattı.

 

18/12/2022 13:19
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TAGS: Lefkoşa, asayaiş, trafik denetim,
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