Lefkoşa’da asayiş ve trafik denetimi yapıldı

Lefkoşa’da dün gece asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

Polis basın bültenine göre, dün gece 20.00 – 24.00 saatleri arasında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nün sorumluluk alanı içerisinde yapılan asayiş ve trafik denetimleri kapsamında bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri ve kahvehaneler ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 14 kişi tesit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik denetimleri kapsamında toplam 848 araç sürücüsü kontrol edilirken, 78’i süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altından araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 13’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 12’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 26’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 158’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 291 araç sürücüsü rapor edildi. 29 araç ise trafikten men edildi.