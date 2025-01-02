Lefkoşa'da asfaltlama çalışması başlatılacak

Lefkoşa Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi'nde yarın asfaltlama çalışması başlatılacak

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02/01/2025

Lefkoşa'da asfaltlama çalışması başlatılacak

Lefkoşa Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi'nde yarın asfaltlama çalışması başlatılacak. 5 Ocak Pazar günü tamamlanacak çalışmalar süresince yol araç trafiğine kapatılacak.

LTB’den verilen bilgiye göre, Karayolları Dairesiyle iş birliği içinde sürdürülecek asfaltlama çalışması  Haydar Aliyev Caddesi ile Özker Özgür Caddesi’nin birleşme alanında bulunan çemberden Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’na çıkış noktasında bulunan trafik ışıklarına kadar gidiş istikametinde yapılacak.

Çalışmaların soğuk hava koşulları nedeniyle sabah saatlerinde yapılacağı kaydedilen açıklamada, “Tüm yurttaşlarımızın asfalt çalışması boyunca trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle rica olunur.” denildi.

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TAGS: haber, kıbrıs
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