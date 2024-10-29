Lefkoşa’da Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında…

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı zaferinin ardından Türk milleti için yeni bir devir başlatarak, 29 Ekim 1923'te ilan ettiği Türkiye Cumhuriyeti, 101’inci yaşını kutluyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, Lefkoşa'da, Atatürk Anıtı önünde törenle düzenlendi.

Tören, saat 09.30’da protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Anıt Özel Defteri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim tarafından imzalandı.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, kurum kuruluş dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

-Serim: "Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin geleceğini inşa etmekten asla vazgeçmeyeceğiz"

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Serim, anıt özel defterine şunları yazdı:

“Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk,

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıldönümünde, ülkemizinKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdindeki Büyükelçisi olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan şeref duyuyorum.

Türkiye Cumhuriyeti, dünyamızın zorlu sınamalarla karşı karşıya kaldığı günümüzde, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma hedefinden bir an olsun sapmadan, yüklendiği büyük sorumluluğun bilinciyle ilerlemeyi sürdürmektedir. Bu yolculukta, ülkemize ve Cumhuriyetimize yönelik her türlü tehdit ve karalamaya karşı güçlü ve azimli duruşumuzu sürdürüyor, bölgemizin barış ve istikrarı ile adaletin uluslararası alanda da sağlanması için çaba gösteriyoruz.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'yi hedefleriyle buluşturmak, Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı haline getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin geleceğini inşa etmekten asla vazgeçmeyeceğiz.

Bu mutlu ve anlamlı günde, Kıbrıs Türk kardeşlerimizle güç ve gönül birliği içinde aziz hatıranız önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, vatan uğruna verdikleri mücadelede canlarını feda etmekten çekinmeyen şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz.”

-Tatar: "Milliyetçilik ateşi TC'nin ilanından sonra alevlenmeye başladı"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da anıt özel defterine şunları yazdı:

“Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk,

Yüce Türk milletinin bir parçası Kıbrıs Türk halkı olarak büyük bir heyecanla Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yıl dönümünü coşuyla kutluyoruz.Bağımsızlık savaşı, tüm olumsuzluklara rağmen özveri ile nice kahramanlıklarla kazanılmıştır. Kıbrıs Türkü’nün milliyetçilik ateşi ve umutları da Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından hemen sonra alevlenmeye başlamıştır.



Kıbrıs Türk halkı, her daim Atatürk ilke ve devrimlerinin yolundan gitmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, minnet ve şükranla anıyorum.

Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyorum.”