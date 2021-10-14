Lefkoşa’da bakır madeni kurulacak

Güney Lefkoşa'nın Apliki köyünde Venus Minerals ve Hellenic Copper Mines isimli şirketler bakır madeni kurulması için ortak oldu.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre; iki şirket, zengin bakır yataklarına sahip Apliki'de lisanslı bir madenin geliştirilmesi için bağlayıcı bir ön anlaşma imzaladı.

Proje, Venus Minerals tarafından yönetilecek ve iki madencilik şirketi ortaklıkta eşit paya sahip olacak. Madenin geliştirilmesinin 2022 yılının Şubat ayında başlaması bekleniyor.

1993 yılında madencilik şirketi Hellenic Ltd'nin liç atıklarından bakır geri kazanımını askıya almasıyla faaliyetlerine son vermişti, ancak sahadaki operasyonlar 1996'da yeniden başladı.

Venus Minerals Genel Müdürü Peter van der Borgh, "Kıbrıs'ta 1990'lardan bu yana ilk bakır madeninin geliştirilmesine katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Venus Minerals, yıl sonuna kadar Londra Menkul Kıymetler Borsası'na girmeyi planlıyor, bu da projeye ek bir itici güç sağlayacak" dedi.

Yakın zamanda Venus Minerals, Magellan Projesinin bir parçası olarak Kokkinoyia'da keşif sondajı gerçekleştirerek, tüm sondaj deliklerindeki altın yataklarını doğruladı ve yatakları “bakır, altın ve çinko” karışımı olarak tanımladı.

Sonuçlar, Venus Minerals ile şu anda gelirlerinin yüzde 37,5'ini sağlayan bir anlaşmaya sahip olan Ariana Resources PLC tarafından onaylandı ve bu rakam 2021'in dördüncü çeyreğinde yüzde 50'ye yükseldi.

Kaynak: Cyprus Mail

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14/10/2021 10:41