Lefkoşa’da bazı bölgelerde hafta sonu su kesintisi olacak

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31/01/2025

Lefkoşa’da bazı bölgelerde hafta sonu su kesintisi olacak

Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi'nde yapılacak su altyapı çalışması nedeniyle bazı bölgelerde yarın ve pazar günü su kesintisi olacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamada,  “Bedrettin Demirel Caddesi'nde yapılacak su altyapı çalışması nedeniyle Küçük Kaymaklı, Kızılbaş, Gelibolu, Yenişehir, Çağlayan ve Kumsal bölgelerinde 1 ve 2 Şubat tarihlerinde su kesintisi olacaktır. Bu bölgelerde ikamet eden yurttaşların çalışmalar süresince suyu idareli kullanması rica olunur.” denildi.

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