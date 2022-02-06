Lefkoşa'da Bazı Bölgelerde Yarın 7 Saatlik Elektrik Kesintisi

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06/02/2022

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Lefkoşa'da Bazı Bölgelerde Yarın 7 Saatlik Elektrik Kesintisi

Lefkoşa’da bazı bölgelere yarın 7 saat süresince elektrik verilemeyeceği duyuruldu.
Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak hat takviye çalışması nedeniyle, yarın 09.00 – 16.00 saatleri arasında Gürpınar ve Yılmazköy, Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi, Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı Bölgesi, Yenikent Vedat Benzinci’nin güneyine elektrik verilemeyecek.

06/02/2022 15:06
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TAGS: Elektrik Kesintisi, lefkoşa
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