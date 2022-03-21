Lefkoşa'da bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi yapılacak

ads ads ads
21/03/2022

ads
ads
ads
Lefkoşa'da bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi yapılacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Lefkoşa’da bazı bölgelerde 09:00 ile  16:00 saatleri arasında 1’er saatlik kesinti yapılacak.
Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, belirtilen saatler içinde kesinti yapılacak yerler şöyle:
“Yenişehir Bölgesi, Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa Polis Müdürlüğü, Lefkoşa Belediye Sarayı ve Civarı, Lefkoşa Surlariçi Bölgesi, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Golden Tulip Otel ve Güneş Rezidans”

21/03/2022 16:08
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Lefkoşa, elektrik kesintisi, kktc
MANŞETLER

HK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.