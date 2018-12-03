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Lefkoşa’da Bazı Bölgelere Elektrik Verilemiyor

Elektrik kesintisi...

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03/12/2018

Lefkoşa’da Bazı Bölgelere Elektrik Verilemiyor

 Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Lefkoşa’da bugün saat 09.00’dan itibaren bazı bölgelere elektrik verilemiyor.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, yaklaşık 13.00’e kadar sürecek kesintiden Dumlupınar bölgesindeki Keşan Sokak, Bostan Yolu Sokak, Yunus Sokak ve civarı etkileniyor.

Açıklamada, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını gerektiği vurgulandı.

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TAGS: Elektrik kesintisi, haber, kıbrıs
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