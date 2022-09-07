Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi’ndeki altyapı çalışmaları tamamlandı, yol trafiğe açıldı

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07/09/2022

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Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi’ndeki altyapı çalışmaları tamamlandı, yol trafiğe açıldı

Başkent Lefkoşa’da trafiğin en yoğun olduğu noktalardan biri olan Bedrettin Demirel Caddesi’nde Lefkoşa Türk Belediyesi’nin yaptığı yağmur suyu drenaj çalışmaları tamamlandı. Bu sabah 06.00’dan itibaren cadde, çift şeritli olarak trafiğe açıldı.

Çalışmaların planlanandan 5 gün önce, 35 günde ve söz verildiği gibi okullar açılmadan tamamlandığını kaydeden LTB Başkanı Mehmet Harmancı, gösterdikleri anlayış için Lefkoşalılara teşekkür etti.

LTB’nin 35 gün devam eden yağmur suyu drenaj çalışmasıyla kış aylarına hazırlık yapılırken, çalışmalar sırasında yolda trafik düzenlemesine gidilmiş ve bazı güzergahlar kapatılmıştı.

07/09/2022 09:45
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TAGS: yol, trafik, açıldı, lefkoşa
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