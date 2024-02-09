Lefkoşa’da Beraberlik Gecesi
09/02/2024
AKSA Süper Lig'de 18. haftanın açılış maçında Atatürk Stadı'nda Çetinkaya geriye düştüğü karşılaşmada Pera Larnaka Gençler Birliği ile 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci yarısında goller, kırmızı kart, hakem kararlarıyla tartışmalar yaşandı.
Pera Larnaka Gençler Birliği 50. dakikada Mustafa İnanç'ın golüyle 1-0 öne geçti. Çetinkaya 68. dakikada Emmanuel Ernest'in golüyle eşitliği sağladı.
G.Birliği'nden Berk 71. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görürken karşılaşma 1-1 sona erdi.
Çetinkaya bu sonuçla 22 puana, Pera Larnaka Gençler Birliği 18 puana yükseldi.