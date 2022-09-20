Lefkoşa'da bıçakla yaralama!

Lefkoşa'da dün 23.45 sıralarında 2 kişi arasında çıkan tartışma sonucu bir kişi bıçak ile yaralandı. K.M.Y.(E-21), ise tasarrufunda kanunsuz bıçak bulundurmaktan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 19.09.2022 tarihinde, saat 23:45 sıralarında, Lefkoşa’da, aralarında yaşanan tartışma sonucu K.M.Y.(E-21), tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile Derviş AKSOY’u bacak, kalça ve karın kısmından yaralamıştır. Olayda yaralanan Derviş AKSOY kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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20/09/2022 12:26