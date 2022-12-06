Lefkoşa’da “BinBin” krizi

Başkent Lefkoşa’nın her köşesine dağıtılan “BinBin” isimli Scoterler krize neden oldu.

BinBin markası ile Türkiye’nin bir çok ilinde hizmet veren şirket, KKTC’de hiçbir makamdan izin almadan faaliyete başladı.

Lefkoşa sokaklarında olması için Lefkoşa Türk Belediyesi’nden izin alınması gerekirken, herhangi bir izin alınmadı.

Devletin hangi makamının izin verdiği ise belirsizliğini koruyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri BinBin’leri toplatırken, peşi sıra yeniden sokaklara dağıtılıyor.

LTB’nin seçim sonrası scoter için ihaleye çıkacağı öğrenilirken, belediye ile ilgili şirket arasındaki anlaşmazlık gündemdeki yerini koruyor.

Güvenlik açısından da tartışılan BinBin’ler, tüketici tarafından da pahalı bulunmuştu.

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06/12/2022 19:37