Lefkoşa’da bir araç yayaya çarptı!

Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’nde dün gece, bir market önünde bulunan kaldırım üzerinden yaya olarak yolun karşısına geçmek için sol tarafına baktıktan sonra dikkatsizce ve aniden yola giriş yapan Nazım Kılınç (E-47), o esnada yolda seyreden Rasim Delikaya (E-51) yönetimindeki GM 645 plakalı aracın sol ön yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Nazım Kılınç, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.