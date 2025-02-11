Lefkoşa’da bir evde elektrikli soba yangına sebep oldu

Lefkoşa’da Şehit İbrahim Ramazan Sokak’taki bir evde elektrikli soba yangına yol açtı.

Polis basın bültenine göre, dün saat 06.00 sıralarında başlayan yangının yatak odasında bulunan ve yatağa yakın konumda olduğu tahmin edilen elektrikli sobanın yorganı ısıtarak tutuşturması sonucu çıktığı tespit edildi.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın nedeniyle yatak odasındaki tüm mobilya ve eşyalar, salon kapısı ve iki kişilik oturma grubu tamamen yanarak zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.