Lefkoşa’da bir evde tabanca ve 9 adet canlı mermi ele geçirildi

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29/10/2023

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Lefkoşa’da bir evde tabanca ve 9 adet canlı mermi ele geçirildi

Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından arama sonucu Lefkoşa’da bir evde tabanca ve 9 adet canlı mermi ele geçirildi.   

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün Lefkoşa’da N.A.’nın (E-55) kaldığı ikametgahta, Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldı. Yapılan aramada; bir adet tabanca ve 9 adet canlı merminin kanunsuz olarak tasarruf edildiği tespit edilerek emare alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Polisin soruşturması devam ediyor. 

29/10/2023 12:42
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TAGS: Lefkoşa’da bir evde tabanca ve 9 adet canlı mermi ele geçirildi
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