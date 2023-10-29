Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından arama sonucu Lefkoşa’da bir evde tabanca ve 9 adet canlı mermi ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün Lefkoşa’da N.A.’nın (E-55) kaldığı ikametgahta, Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldı. Yapılan aramada; bir adet tabanca ve 9 adet canlı merminin kanunsuz olarak tasarruf edildiği tespit edilerek emare alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Polisin soruşturması devam ediyor.