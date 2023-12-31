Lefkoşa’da bir kadını taciz eden zanlı mahkemeye çıkarıldı

(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da bir kadını taciz eden Mohammed Ahmed, tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Hasan Çelik, mahkemede olguları aktardı.

Polis, 31 Aralık 2023 tarihinde saat 11.00 raddelerinde Lefkoşa’da Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde Lefkoşa’da sakin zanlının yol içerisinde yaya olarak yürümekte olan N. M. isimli kadını bir süre cadde üzerinde takip ettikten sonra kendisini durdurup, “Maşallah çok güzelsiniz” demek suretiyle taciz ettiğini anlattı.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri ve alınacak ifadeler olduğunu belirtti. Polis, zanlının soruşturma kapsamında 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise suçsuz olduğunu iddia ederek, “Şimdiye kadar cezaevi yüzü görmedim. Suçsuzum, burada öğrenciyim” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.