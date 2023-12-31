Lefkoşa’da bir kadını taciz eden zanlı mahkemeye çıkarıldı

ads ads ads ads
31/12/2023

ads
Lefkoşa’da bir kadını taciz eden zanlı mahkemeye çıkarıldı

(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da bir kadını taciz eden Mohammed Ahmed, tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Hasan Çelik, mahkemede olguları aktardı.

Polis, 31 Aralık 2023 tarihinde saat 11.00 raddelerinde Lefkoşa’da Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde Lefkoşa’da sakin zanlının yol içerisinde yaya olarak yürümekte olan N. M. isimli kadını bir süre cadde üzerinde takip ettikten sonra kendisini durdurup, “Maşallah çok güzelsiniz” demek suretiyle taciz ettiğini anlattı.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri ve alınacak ifadeler olduğunu belirtti. Polis, zanlının soruşturma kapsamında 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise suçsuz olduğunu iddia ederek, “Şimdiye kadar cezaevi yüzü görmedim. Suçsuzum, burada öğrenciyim” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

31/12/2023 18:37
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Lefkoşa’da bir kadını taciz eden zanlı mahkemeye çıkarıldı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.