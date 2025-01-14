Lefkoşa'da bir kişi uyuşturucu madde tasarrufudan tutuklandı

Lefkoşa’da, Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada, uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi, bir kişi tutuklandı.

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14/01/2025

Lefkoşa'da bir kişi uyuşturucu madde tasarrufudan tutuklandı

Lefkoşa’da, Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada, uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi, bir kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, dün saat 11.00 sıralarında polis tarafından, C.S.A’nın (E-21) kaldığı evde ve üzerinde arama yapıldı. Aramalarda, söz konusu şahsın tasarrufunda yaklaşık 36 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ile öğütücü ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 7 bin 500 TL nakit para bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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TAGS: kıbrıs, lefkoşa, tutuklu, uyuşturucu
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