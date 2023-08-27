Lefkoşa'da bir markette ürünleri ödeme yapılmadan dışarı çıkarıldığı tespit edildi

Lefkoşa'da Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir markette market ürünlerini ödeme yapmadan dışarı çıkarıldığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 2023 Yılı Ağustos ayı içerisinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir markette çalışan G.Y. (K-33), M.A.(K-32) ve Y.J.(K-32)’nin, henüz tespit edilemeyen miktarlardaki muhtelif market ürünlerini ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edildi

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, polisin soruşturması sürüyor