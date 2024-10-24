Lefkoşa'da bir öğrenci, İskele'de bir öğretmen inşaat atıkları nedeniyle yaralandı

Kuzey Kıbrıs'ta okullarda yaşanan güvenlik sorunları giderek endişe verici bir boyut kazanıyor. Lefkoşa’da bir ortaokulda meydana gelen son olayda, bir öğrencinin inşaat artığı taşlar üzerine düşerek yaralanması ve iç kanama riski nedeniyle hastanede müşahade altında tutulması, dikkatleri bu ciddi soruna çekti.

Benzer bir olay İskele’deki bir okulda da yaşandı. Okul bahçesinde bulunan inşaatta kullanılan kum birikintisi nedeniyle bir öğretmen kayıp düşerek kolunu kırdı. Bu tür kazaların, okullarda yürütülen depreme karşı güçlendirme çalışmalarının zamansız ve plansız bir şekilde sürdürülmesinden kaynaklandığı belirtiliyor.

KTOEÖS, bu çalışmaların siyasi yaklaşımlarla yürütüldüğünü ve ciddi güvenlik sorunlarına neden olduğunu vurguladı.

Depreme dayanıksız olduğu raporlarla tespit edilen okullarda ileri tetkik raporlarının hala açıklanmamış olması, olası tehlikeleri göz ardı etmek anlamına geliyor. Sendika, hükümetin ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu durumu ciddiye almadığını belirterek, İsias davasındaki görünürlük çabasının yaşananlardan ders çıkarmaya yetmediğini ifade etti.

Öte yandan, eksik kadrolar nedeniyle boş geçen dersler, okul bahçelerinde yer alan konteynerlar sebebiyle çocukların oyun alanlarının daralması ve tam gün uygulamasının yol açtığı sorunlar da okullardaki şiddet olaylarının artmasına yol açıyor. Sendika eğitim bakanının yasadışı nöbet genelgesiyle öğretmenlerin ve okul yönetimlerinin bu sorunların bedelini ödemeye zorlandığını ifade ederek, bu durumu kabul etmeyeceklerini dile getirdi.

KTOEÖS, 25 Ekim Cuma günü İskele bölgesindeki okullarda iki derslik uyarı grevi yapacaklarını duyurdu. Başbakanı ve hükümeti acil önlemler almaya çağıran sendika, aksi takdirde doğacak olumsuz sonuçların sorumluluğunun hükümete ait olacağını vurguladı.