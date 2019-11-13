Lefkoşa’da Bir Sokak 3 Gün Trafiğe Kapatılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Şehit Kamil Balkan Sokak’ın kanalizasyon çalışması nedeniyle 3 gün trafiğe kapatılacağını duyurdu.

LTB’den verilen bilgiye göre, Küçük Kaymaklı kanalizasyon çalışmaları kapsamında Şehit Kamil Balkan Sokak (Sivil Savunma Teşkilatı yanı) Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 07.00- 17.30 saatleri arasında çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacak.

Bu yolu kullanacak sürücülerden uyarı levhalarını dikkate alması ve alternatif güzergahları kullanması istendi.

13/11/2019 15:15