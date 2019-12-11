Lefkoşa'da Bir Tecavüz İddiası Daha!

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da 19 yaşındaki kadına tecavüz ettiği iddiası ile zanlı Hasan Çamlıca mahkeme huzuruna çıkarıldı.

YUMURTA BIRAKMA BAHANESİ İLE KADINA SALDIRDI

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, zanlı Hasan Çamlıca’nın Lefkoşa’da sakin 19 yaşındaki kadının evine yumurta bırakmak bahanesiyle gittiğini zanlının müştekiyle birlikte olmak istediğini ve ev içerisinde kovalamaca yaşandığını anlattı.

ZORLA YATAK ODASINA GÖTÜRDÜ

Polis, zanlının, müştekiyi zorla yatak odasına götürüp, cinsel tecavüzde bulunduğunu belirtti. Polis, olayın 10 Aralık 2019 tarihinde polise yansıdığını söyleyerek, zanlının tespit edilerek, tutuklandığını anlattı.

Polis, tahkikatın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu söyleyerek, zanlının ilk etapta iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı Hasan Yücelen, tutukluluk talebine itiraz etmedi ve ifade vermeyeceğini beyan etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

11/12/2019 15:53