Lefkoşa’da Bisiklet ve Otobüs Çarpıştı: 1 kişi ağır yaralandı

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18/11/2024

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Lefkoşa’da Bisiklet ve Otobüs Çarpıştı: 1 kişi ağır yaralandı

Lefkoşa’da bu sabah meydana gelen kazada, bisiklet sürücüsü Hasan Erhan (69) ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Saat 09.00 sıralarında, Abdullah Parla Sokak üzerinde batı istikametinde bisikletiyle ilerleyen Erhan, Şehit Albay Karaoğlanoğlu Caddesi kavşağına geldiğinde anayoldan geçen araçlara öncelik vermeden dikkatsizce caddeye giriş yaptı. Bu sırada güneydoğu istikametinde seyreden Mehmet Özsezer (44) yönetimindeki TBN 780 plakalı otobüsle çarpıştı.

Kaza sonucu ağır yaralanan Hasan Erhan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından Nöroloji Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

18/11/2024 16:22
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TAGS: Lefkoşa, Bisiklet, Otobüs, kaza
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