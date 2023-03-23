Lefkoşa’da boş arsa ve araziler belediye tarafından temizlenip sahiplerine faturalandırılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi mal sahipleri tarafından temizliği yapılmayan boş arsa veya arazilerin temizliğini yapmaya başlıyor.

LTB Temizlik Şubesi, arsası veya arazisi olan özel mülk sahiplerine bu arazileri temizleme çağrısı yaparken mal sahipleri tarafından temizliği yapılmayan ve Belediye ekipleri tarafından temizliği yapılan boş arsa ve arazilerin, Belediye Meclisi’nin almış olduğu karar doğrultusunda ücretlendirilip mal sahiplerine faturalandırılacağını hatırlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yurttaşlara arazilerini temizlemeleri için posta yolu ile bildirim yazısı da gönderildiği kaydedildi.

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23/03/2023 14:07