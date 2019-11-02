Lefkoşa’da büyük kavga

Haber Kıbrıs-Özel

Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde akşam saatlerinde bir kavga meydana geldi.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin olay yerinden edindiği bilgiye göre, kavga sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerindeki vatandaşların ifadesine göre meydana gelen kavgada iki kişi bir kişi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi küreğe sarıldı ve tartıştığı kişinin kafasına kürekle vurdu. Yaralanan kişi olay yerine giden 112 acil servis aracı ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavga eden kişilerin henüz kimliği açıklanmadı.

Polis ekipleri olay yerinde.

Fotoğraflar: Cemsu Sengun

02/11/2019 20:38